Космонавт дал совет Лаврову, как побороть страх высоты

Герой России, космонавт Сергей Рязанский посоветовал министру иностранных дел Сергею Лаврову не концентрироваться на каких-то негативных ощущениях при подъёме на высоту.

«Все страхи, в основном, из-за наших навязанных состояний, идей. Если наш уважаемый министр будет занят интересной дискуссией с иностранным коллегой, когда он едет в лифте, то он даже не заметит, что есть высота», — сказал «Газете.Ru» Рязанский.

По его мнению, главное — не концентрироваться на негативных ощущениях. Можно почитать книгу или занять себя разговором.

«Как говорят наши психологи: «Если человек ничего не боится, это клиент психиатра. У человека есть страхи, и это нормально, но эти страхи не должны ему мешать действовать четко, хладнокровно, как профессионал», — подчеркнул космонавт.

Рязанский признался, что и сам когда-то испытывал страх высоты.

«Нас почти с самого начала отправили на парашютные сборы, и в общем — это страшно. Но во время этой подготовки ты учишься вести хладнокровный доклад, в шлеме парашютиста диктофон и микрофон, и ты решаешь специальную карточку. Затем психологи специально анализируют эту запись. Нас тренируют, как с этим страхом взаимодействовать, чтобы он не мешал работать. Иногда это даже хорошо, потому что заставляет тебя быть более собранным, внимательным», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что испытывает страх перед высотой. Он рассказал, что во время встречи в Екатеринбурге с общественностью он был вынужден подняться вверх в лифте со стеклянной стеной. Сам лифт был вынесен на улицу.