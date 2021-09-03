Мэрия Челябинска не поменяет логотип к 285-летию города, несмотря на критику жителей

Мэрия Челябинска не станет менять логотип к 285-летию города, в котором местные жители якобы увидели надпись «Соси». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

«У кого что болит, тот о том и говорит. 99,9999% — что никто ничего менять не будет. Кому-то взбрело в голову, и что-то не то там увидели, и вот это сейчас всё тиражируется», — ответили в администрации города.

Авторы данного символа, по информации издания, планировали изобразить сразу два числа: 285 и 2021. Тем не менее общественность, увидев афишу мероприятий ко Дню города, не оценила представленный баннер и логотип.

Также выяснилось, что на оформление мероприятий к празднованию 285-летия города местные чиновники потратили не менее 800 тыс. рублей.

Челябинск был основан в 1736 году, статус города у него с 1781 года.

Ранее уровень сероводорода в воздухе Челябинска был выше нормы в 30 раз.