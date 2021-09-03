В Барнауле прокуроры прифотошопили себя к фото с ветераном

Сотрудники барнаульской прокуратуры прифотошопили себя к снимку с ветераном. Фотографию они опубликовали в Instagram-аккаунте регионального отделения общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

В канун 3 сентября двое прокуроров должны были возложить цветы вместе с ветераном Натальей Донских к мемориалу памяти погибших советских воинов. Однако сотрудники присутствовать на мероприятии не смогли и прифотошопили себя к снимку, указав, что посетили событие в очном формате. При этом дополнительно они загрузили и оригинал фотографии.

3 сентября в России отмечают День воинской славы: в этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война. До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября. Однако в апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о переносе даты.