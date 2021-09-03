Священнослужителя из Оренбургской области приговорили к 13 годам колонии за педофилию

В Оренбургской области приговорили к 13 годам лишения свободы священнослужителя за насилие над тремя подростками. Об этом сообщает СК России по региону на официальном сайте.

По информации РИА «Новости», обвиняемым в педофилии оказался иеромонах Климент (Кораблев). В результате епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия.

«В период с января 2019 года по февраль 2020 года, фигурант уголовного дела, находясь на территории города Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции», — пояснили следователи.

По решению суда фигуранту дела избрали отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного.

Ранее священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах под Липецком.