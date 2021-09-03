Талибы* начали преследовать активистов, защищающих права инвалидов

Члены террористической организации «Талибан (организация запрещена в России)», захватившей власть в Афганистане, начали активные преследования НКО, занимающихся защитой прав людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщило издание The Nation.

НКО, защищающие права инвалидов, ранее получали гранты американских и европейских правительств и организаций, из-за чего боевики считают, что они являются иностранными агентами. Теперь активисты вынуждены скрываться, а исламисты терроризируют их родственников.

«Администрация Байдена вообще не рассматривала права людей с ограниченными возможностями как фактор, когда принимала решение об эвакуации людей», — сообщил один из работников НКО.

По информации международных организаций, в Афганистане — самый высокий процент людей с ограниченными физическими или ментальными возможностями в мире. Из-за непрекращающихся последние 40 лет военных действий, инвалидами в той или иной степени являются около 70% взрослого населения страны.

Ранее сообщалось, что женщины в Герате вышли на митинг, отстаивая свое право самостоятельно выходить на улицу и работать.