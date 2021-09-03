Пограничники опровергли задержание основателя «Мужского государства» на границе с Азербайджаном

Пограничники в Дагестане не задерживали лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей погрануправления по республике.

«Наши пограничники никакого лидера незарегистрированного националистического движения «Мужское государство» Владислава Позднякова не задерживали», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в погрануправлении пояснили, что пропуск граждан на госгранице продолжается с учетом введенных ограничений.

До этого сообщалось, что Позднякова якобы задержали во время пересечения азербайджанской границы.

«Это один из администраторов Влада. Его сегодня задержали при пересечении азербайджанской границы. Больше пока информации дать не могу», — утверждалось в Telegram-канале основателя движения.

Ранее «Мужское государство» организовало травлю «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовало извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности». В свою очередь в «Тануки» призвали заблокировать Telegram-канал «Мужское государство».

В Кремле отреагировали на жалобы на «Мужское государство».