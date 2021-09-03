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Путина не задело то, как школьник поправил его оговорку по Северной войне

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Президент России Владимир Путин заявил, что его не задело то, как школьник поправил его оговорку про Северную войну. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает RT.

«А почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», — подчеркнул глава государства.

1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения вопроса по истории оговорился, назвав войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Подросток, заметив ошибку, поправил президента, сказав, что война называлась Северной.

При этом директор школы Юлия Рябцева выразила мнение, что подросток решился поправить президента «из-за наглости, которая присуща молодым людям». А Елена Грозных, учительница Толстых, рассказала «Газете.Ru», что молодой человек не может скрыть неверные сведения, поэтому поправил главу государства.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не считают наглостью поведение школьника.

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