Путина не задело то, как школьник поправил его оговорку по Северной войне

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задело то, как школьник поправил его оговорку про Северную войну. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает RT.

«А почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», — подчеркнул глава государства.

1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения вопроса по истории оговорился, назвав войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Подросток, заметив ошибку, поправил президента, сказав, что война называлась Северной.

При этом директор школы Юлия Рябцева выразила мнение, что подросток решился поправить президента «из-за наглости, которая присуща молодым людям». А Елена Грозных, учительница Толстых, рассказала «Газете.Ru», что молодой человек не может скрыть неверные сведения, поэтому поправил главу государства.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не считают наглостью поведение школьника.