Шесть человек пострадали при теракте в супермаркете в Новой Зеландии

Шесть человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в новозеландском Окленде, сообщает издание New Zealand Herald.

По данным издания, три человека, получивших ранения в результате нападения в супермаркете, были доставлены в госпиталь в критическом состоянии. Состояние еще одного пострадавшего медики оценивают как серьезное, еще двое человек получили травмы средней тяжести.

Ранее полиция Новой Зеландии сообщила, что полицейские, прибывшие по вызову, открыли огонь по мужчине, напавшему с ножом на посетителей супермаркета. Нападавший умер на месте.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала данное происшествие терактом.

«Сегодня во второй половине дня экстремист совершил террористическую атаку в Окленде. На шестерых невинных людей было совершено нападение, как я понимаю, трое серьезно пострадали», — сказала она.

По словам Арден, напавший на посетителей магазина в Окленде поддерживал идеологию ИГ (организация запрещена в России).

«Очевидно, он (нападавший — прим. ред.) поддерживал идеологию ИГ», — отметила она.

15 марта 2019 года в новозеландском Крайстчерче произошел теракт. Боевики напали на две мечети, в результате трагедии погибли 51 человек и еще около 50 пострадали.