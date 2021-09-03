Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик, выступая на сессии «Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока» Восточного экономического форума, заявил, что в России в 2022 году может начать работу беспилотная доставка грузов самолетами, сообщает ТАСС.

«Сейчас идет подготовка к производству беспилотников, определили 48 маршрутов. Мы сейчас формируем технический облик беспилотников, чтобы понимать, какие площадки и полосы до них потребуются. И я думаю, в 2022 году мы точно начнем эту доставку», — рассказал Чалик.

Первоначально система беспилотной доставки грузов будет протестирована на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Ранее стало известно, что дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России.

Договор на поставку дронов подписали на авиасалоне «МАКС-2021» гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор «Почты России» Максим Акимов. Для доставки грузов будут использоваться беспилотники БАС-200 и VRT300.