«Росатом» ожидает закладки еще двух атомных ледоколов «Арктика» в 2022 году

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, участвуя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что в 2022 году планируется заложить еще два атомных ледокола «Арктика», сообщает РИА «Новости».

«Идет всё по плану, мы ожидаем, второй ледокол «Арктика» в строй войдет до конца этого года. Плюс еще два к запланированным ледоколам будут запущены по проекту в следующем году», — рассказал Лихачев.

Атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика» являются новой серией российских атомоходов, головной корабль проекта был спущен на воду в 2016 году. Главными задачами ледоколов этого проекта являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику. Использованию переменной осадки позволяет ледоколам данного проекта равно эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек.

В июле 2021 года «Росатом» подписал шесть партнерских соглашений по развитию Севморпути.