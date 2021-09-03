В Минздраве оценили загруженность коронавирусных коек в России

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что из 220 тыс коек для пациентов с коронавирусом в России свободны около 25%, сообщает ТАСС.

«В прошлом году на пике у нас было развернуто 280 тыс. коек, на сегодняшний день у нас порядка 220 тыс. коек, но их число меняется в зависимости от ситуации. Доля свободного коечного фонда — порядка 25%», — заявил Фисенко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, по словам Фисенко в реанимационных отделениях в российских медицинских учреждениях находятся более пяти тысяч человек.

«На реанимационных койках сейчас находятся чуть более 5 тыс. человек, поэтому здесь необходимо быть осторожным и стараться предупредить болезнь, поэтому призываю всех сделать выбор в пользу вакцинации», — заявил Фисенко.

Ранее в четверг, 2 сентября, в России было выявлено 18 985 случаев коронавируса за сутки.