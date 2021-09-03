Минприроды обещает улучшить уровень жизни 3 млн россиян в 2021 году

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что благодаря ликвидации девяти опасных объектов и 14 крупных свалок в 2021 году станет возможным улучшить уровень жизни до 3 млн человек, сообщает ТАСС.

«В этом году завершается ликвидация 14 свалок, в том числе в Челябинске, это одна из крупнейших в стране. Будет рекультивировано 9 опасных объектов, в том числе три полигона в Московской области: «Вальцово», «Царево», «Слизнево». За цифрами всегда стоят люди. У трех миллионов человек улучшится качество жизни после устранения этих объектов», — заявил Козлов на полях Восточного экономического форума.

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