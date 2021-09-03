В Массачусетсе поймали хищную рыбу из России, которая может ходить по суше

В штате Массачусетс, расположенном на восточном побережье Соединенных Штатов, поймали хищную рыбу из России, которая способна к передвижению по суше, сообщает издание Newsweek.

«Вот черт, это же змееголов»», — прокомментировал рыболов Майкл Пауэлл, поймавший диковинку поблизости от Бостона.

По его словам, мужчина сумел поймать рыбу, размеры которой составляют 76 сантиметров.

Змееголовы водятся на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае России. У них продолговатое тело длиной до одного метра и большая пасть с множеством тонких зубов. Змееголовы могут обходиться без воды до четырех дней, а молодые особи способны передвигаться между водоемами по суше.

Этот вид рыб неизвестным путем попал в Соединенные Штаты в 2002 году, присутствие змееголовов отмечалось ранее в штатах Мэриленд, Делавэр, Вирджиния, Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Арканзас.

Ранее загадочная рыба с «человеческими» зубами напугала посетителей пляжа.