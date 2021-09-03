Мать предполагаемого педофила, убитого в Самаре — он нянчился с девчонками несколько лет

Мать убитого 32-летнего жителя Самары , которого обвиняли в педофилии, заявила, что на протяжении нескольких лет сына оставляли следить за детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину обвиняли в насилии над двумя малолетними девочками, однако, по словам матери предполагаемого педофила, он «нянчился с девчонками несколько лет», давно знал их отца и дружил с ним.

По ее словам, отец одной из пострадавших девочек, который обвиняется в убийстве подозреваемого, периодически был в запое — поэтому детей якобы и оставляли под присмотром другого человека.

Комментируя обвинения в отношении погибшего сына, женщина заявила, что «не знает, как до этого дошло».

Накануне в Самаре полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве насильника своей девятилетней дочери.

Отец узнал о насилии над своим ребенком, когда увидел ролик у 32-летнего знакомого. Затем отец пострадавшей обратился в полицию. Сотрудники МВД выехали по месту жительства подозреваемого, но тот успел скрыться. Отмечается, что отец девочки нашел вероятного злоумышленника раньше правоохранителей. Тело предполагаемого насильника с ножевым ранением было обнаружено в поселке Винтай, его присыпали землей.

В ходе следствия выяснилось, что убитый не первый год насилует детей — по предварительным данным, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона.