Министр культуры Крыма надела на школьную линейку полупрозрачный костюм

Министр культуры Крыма Арина Новосельская побывала на школьной линейке в откровенном наряде. Одежда чиновницы, в которой она пришла на 1 сентября, оказалась полупрозрачной, сообщает kp.ru.

По данным издания, после торжественной церемонии родители учащихся симферопольской школы-лицея имени Макаренко возмутились подобным гардеробом Новосельской.

На День знаний министр выбрала белый брючный костюм из полупрозрачной ткани с кружевом. Как считают родители учеников, у Новосельской был неподобающий внешний вид.

Также некоторые родители уверены, что госслужащая нарушила регламент делового дресс-кода учреждения.

«А завтра придут молодые красивые девочки в школу и им расскажут, что нельзя носить распущенные волосы и одежду, которая нравится», — заметила Анна Кузина, одна из матерей учеников.

Снимки, на которых можно было увидеть кружевной костюм Новосельской, появились также на сайте Министерства культуры Крыма.

«Значит, учителя молодые не имеют права на пляже делать фото в купальниках и выставлять их в сеть, а эта…без стыда и совести появляется в школе в таком прикиде», — добавил родитель Андрей Сомов.

Ранее сообщалось, что министра культуры Крыма не уволят после использования мата на совещании.