Транс-женщине предъявили обвинения из-за «эрегированного пениса» в раздевалке

Американке Деррен Эйджи Мераджер было предъявлено обвинение в неподобающем поведении после того, как она, по сообщениям очевидцев, находилась голой в раздевалке в спа, в то время как ее пенис был в частично эрегированном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post.

Другая женщина сообщила об инциденте в своем аккаунте в Instagram. На видео она выясняла отношения с сотрудниками заведения.

«По-вашему, это — нормально, когда мужчина заходит в женскую раздевалку и обнажает свои половые органы перед несовершеннолетними девочками? Это мужчина!», — сообщила клиентка заведения.

При этом сама подозреваемая заявила, что отрицает обвинения, сообщив, что они беспочвенны и основаны на трансфобии.

«Все, что касается Wi Spa — чистая ложь. Они никак не могли видеть меня обнаженной. Я была все время в воде», — сообщила Деррен.

Она также заявила, что общается с членами местного конгресса для того, чтобы предложить специальный закон, разрешающий транс-персонам обнажаться в раздевалках.

Ранее споры о трансгендерности вспыхнули после ареста трансженщины с расстройством аутистического спектра, изнасиловавшей свою престарелую мать с синдромом Альцгеймера. В интернете полагали, что преступница заявила о том, что она женщина исключительно для того, чтобы заниматься харрасментом в тюрьме.