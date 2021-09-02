СК проверяет видео, на котором медсестра избивает пациента на ИВЛ

Медсестра одной из больниц Прокопьевска несколько раз ударила пациента по лицу и ногам за то, что он двигается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу.

Инцидент попал на видео, которое сняла женщина, случайно оказавшаяся рядом. На нем видно, как медсестра подходит к больному на ИВЛ, пытается с ним заговорить. Далее она несколько раз ударила пациента по лицу и загипсованным ногам. Как утверждает свидетель, медсестра била по лицу и обзывала больного за то, что тот шевелится.

Видео опубликовали несколько социальных сетей, и их подписчики стали требовать разобраться в инциденте. Изначально внутреннюю служебную проверку организовала сама больница: об этом представитель администрации написал в комментарии под видео.

Помимо этого, доследственную начал СК РФ. Правоохранителям предстоит проверить всю информацию по инциденту и установить обстоятельства произошедшего.