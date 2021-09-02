Суд отменил приговор бывшим следователям Дубинскому и Триневу по делу о взятке

Московский городской горсуд отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета РФ полковнику Сергею Дубинскому и майору Андрею Триневу, которых ранее признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что при производстве были допущены процессуальные нарушения. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Басманный районный суд).

Сергею Дубинскому изменили меру на домашний арест, Андрей Тринев пока остается под стражей.

В марте Дубинскому дали шесть лет колонии строгого режима, Триневу — восемь лет. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), лишили специальных званий и запретили работать в правоохранительных органах в течение десяти лет. При вынесении приговора суд применил ст. 64 УК РФ и назначил более мягкое наказание, предусмотренное по данному преступлению. Дубинскому также назначили штраф в размере 10 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Дубинского и Тринева возбудили в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, лишенного статуса на два года по их жалобе «за сотрудничество с ФСБ втайне от своих доверителей». Следователей арестовали за получение взятки, которую им дал Коврижкин. Он заявил, что следователи вымогали 5 млн рублей у его доверителя Павла Кротова за то, чтобы тот остался свидетелем по уголовному делу. Кротов, в свою очередь, проходил свидетелем по делу о хищении 210 млн рублей из коммерческого банка «Экспресс-кредит», которое расследовали Дубинский и Тринев.

Ранее сообщалось, что следователя Главного следственного управления московского главка полиции и адвоката задержали за вымогательство взятки в размере 5 млн рублей.