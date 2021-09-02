Эксперт рассказал, как распознать слежку за собой

Университетский преподаватель по кибербезопасности и видеоблогер Маркус Хитчинс опубликовал видео, ставшее вирусным о том, как вскрыть слежку за собой. Об этом он сообщил в своем аккаунте в TikTok.

По данным Хитчинса, скрытую камеру можно обнаружить, засветив места, где она может находиться, фонариком. Если там действительно что-то есть, объектив отразит свет от фонаря.

«Камеры могут быть расположены где угодно. Но для начала нужно подумать о том, где будет наиболее удобно расположить устройство. Например, можно сразу обратить внимание на датчики дыма. Если посветить на них ярким светом и там действительно есть камера, то линза отразит фонарь синим светом», — сообщил специалист.

Помимо этого, он предложил обратить внимание на дыры в стене, электронные часы и розетки.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья обнаружила скрытые камеры в кондиционерах в ее доме.