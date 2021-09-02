Путин обратил внимание, что в России недостаточно мер поддержки детей

Президент России Владимир Путин заявил, что мер поддержки детей в стране пока недостаточно. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора [мер поддержки] от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Также глава государства призвал подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе. По его словам, нужно создать условия, при которых будет привлекательно рожать детей на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделит свыше 21 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.

До этого президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от шести до 18 лет. По состоянию на 30 августа, выплаты получили 99,5% детей.