Консервативной антипрививочнице в США отказали в прохождении теста на COVID-19

Известной консервативной публицистке Кэндис Оуэнс отказали в прохождении теста на коронавирус перед выступлением на публичном мероприятии в городе Аспен в штате Колорадо. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

После того, как Оуэнс отказали в предоставлении услуги, хозяйка предприятия Сюзанна Ли написала ей письмо, в котором сообщила, что не собирается помогать людям, ведущим активную деятельность против кампании по вакцинации. Более того, она сказала, что есть еще лишь одно место в городе, где публицистка сможет сдать тест, в котором надо заранее занимать очередь и долго ждать результатов.

В ответ, Оуэнс упрекнула Ли в лицемерии.

«Эта женщина подчеркнула, что у меня не будет нигде, кроме ее бизнеса, возможности получить быстрый результат на коронавирус в Аспене. Тем самым, она позволила мне, невакцинированной, и, возможно, зараженной, свободно разгуливать по городу, о котором она так печется. А все потому, что она на самом деле не боится», — заявила публицистка

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