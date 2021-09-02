Лавров: Россия обречена на самостоятельность

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что Россия никогда не утратит самостоятельность. Его слова передает ТАСС.

«Мы, наверное, историей, завоеваниями наших предков и всеми традициями нашей земли обречены быть самостоятельными, обречены в хорошем смысле», — заявил министр.

По мнению Лаврова, это «прекрасная судьба и большая ответственность» для России.

«Эту ответственность руководство Российской Федерации, руководство партии «Единая Россия» ощущает в полной мере. Мы будем делать все для того, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался нас отвлекать от созидательных дел. А если нас не будут выводить из себя, мы люди спокойные, нас трудно вывести из себя, то у нас расти экономика, расти благосостояние наших граждан будет последовательно и неуклонно. А внешнеполитические наши шаги будут нацелены на то, чтобы максимально благоприятные условия для такого развития создавать», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД заявлял, что Россия на протяжении последних 20 лет обрела самостоятельность и вернула себе свое достоинство, однако это «далеко не всем нравится». По его словам, Запад пытается затормозить развитие государство, однако оно будет оставаться открытым к взаимовыгодным связям.