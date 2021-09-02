В МГТУ «Станкин» готовы сотрудничать со следствием по задержанию сотрудника института

Правоохранительные органы пока не обращались в Московский государственный технологический университет (МГТУ) «Станкин» в связи с задержанием его сотрудника Григория Зуева, сообщил «Газете.Ru» и.о. ректора Владимир Серебренный.

«К нам следствие не обращалось, если обратится, то мы будем оказывать всестороннюю поддержку», — сказал Серебренный. Он добавил, что задержание Зуева связано с контрактом от 2016 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Григория Зуева в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег.

По информации другого источника агентства, инициатором проверки в отношении должностных лиц московского ВУЗа стало Министерство промышленности и торговли РФ. Предположительно речь идет о нанесенном государству ущербе действиями должностных лиц «Станкина» в размере несколько сотней миллионов рублей.

«Станкин» — технологический университет России, один из девяти системообразующих вузов страны. Он осуществляет подготовку инженерных и научных кадров для различных отраслей машиностроительного комплекса.