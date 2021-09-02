Комиссия по расследованию крушения Ил-112В предоставит доклад к 17 сентября

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли Олег Бочаров заявил, что комиссия, которая расследует крушение новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, предоставит отчет 17 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит в настоящее время во Владивостоке.

Ранее Бочаров заявил, что окончательных выводов по расследованию катастрофы Ил-112В пока нет.

До того газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета сообщила, что причиной крушения экспериментального самолета Ил-112 в Подмосковье стал «керосиновый» пожар, который спровоцировал разрушение правого элерона.

17 августа опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в Кубинке. Лайнер выполнял тренировочный полет при заходе на посадку. На борту находились три члена экипажа, которые погибли при крушении. Пилоты, управлявшие Ил-112В, до последнего момента пытались отвести самолет от домов.