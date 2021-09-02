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Одноклассники рассказала об ученике, поправившем Путина

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Сергей Бобылев/ТАСС

Одноклассница Никанора Толстых, поправившего президента России Владимира Путина в ходе открытого урока во Владивостоке, в беседе с kp.ru рассказала о нем.

Она назвала молодого человека добрым, ответственным и трудолюбивым. По словам девушки, Толстых всегда помогал другим в вопросах учебы.

«Я училась с Никанором до десятого класса. <…> Он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист», — сказала школьница.

Она отметила, что Толстых значительную часть своего времени уделяет образованию, очень любит историю и участвует в олимпиадах и конкурсах.

«На уроках истории его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя», — заявила девушка.

Она добавила, что Никанора избрали президентом школы, а с директором учебного заведения он находится в хороших отношениях.

Ранее Елена Грозных, учительница Толстых, рассказала «Газете.Ru», что молодой человек не может скрыть неверные сведения, поэтому поправил главу государства.

Накануне школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения вопроса по истории оговорился, назвав войну, которую вел Петр I со Швецией Семилетней. Подросток, заметив ошибку, поправил президента, сказав что война называлась Северной.

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