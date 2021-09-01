Суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей*» Васильевой

Преображенский суд Москвы отказался отправить под домашний арест главу профсоюза «Альянс врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Анастасию Васильеву в рамках санитарного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Джулая.

«В ходе заседания суда по делу о нарушении санитарных норм прокурор выступил с ходатайством о замене Васильевой запрета действий на домашний арест. Суд это ходатайство отклонил», — сказал он.

Ранее сообщалось о задержании Васильевой сотрудниками спецподразделения полиции у ее офиса в Москве.

Организация «Альянс врачей» была создана в 2018 году как независимый профсоюз, защищающий интересы врачей и медицинских работников России. Минюст России включил ее в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранным агентом. В ведомстве заявляли, что данная организация неоднократно получала иностранное финансирование и осуществляла политическую деятельность.