В Великобритании выявили 48 новых случаев мутации коронавируса «мю»

В Великобритании выявили 48 случаев заражения штаммом коронавируса «мю», сообщает британская газета The Mirror.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на которые ссылается издание, вариант коронавируса Mu, или B.1.621, в настоящее время обнаружен в 39 странах.

Ученые заявили, что у этого варианта есть мутации, которые, по предположениям, могут быть более устойчивыми к вакцинам против COVID-19, однако для того, чтобы выяснить это, потребуются дополнительные исследования.

Как отметили в ВОЗ, в Колумбии, где и был выявлен новый штамм SARS-CoV-2, распространенность его в настоящее время составляет 39%, в соседнем Эквадоре —13%, хотя глобальная распространенность мутации снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1%.

Последние данные ВОЗ показывают, что до 25 августа было известно о 48 случаях варианта B.1.621, что на два больше, чем на предыдущей неделе.

Штамм Mu был впервые выявлен в Колумбии в начале этого года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ внесла «мю»-штамм в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес». Уточнялось, что мутация может стать причиной «существенного распространения инфекции в общинах».