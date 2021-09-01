В Ульяновске пенсионерка-зацепер остановила трамвай

Пожилая жительница Ульяновска села на цепной прибор трамвая, из-за чего водителю пришлось остановить транспорт на некоторое время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Верхней Полевой в районе остановки №15. Чтобы не упасть с цепного прибора, пенсионерка придерживалась правой рукой за дворник. Водитель не смогла продолжить движение трамвая, открыла дверь и выпустила пассажиров.

На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как женщина что-то кричит, но ее слова сложно разобрать. Посидев немного на трамвае, она встает и уходит. В администрации уточнили, что от действий пенсионерки никто не пострадал, задержки в движении транспорта не было.

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