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Профессор придумал хитрый способ сообщить студентам, как скачать учебники

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renfrewshireleisure/Instagram/BBC

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили письмо профессора, завуалированно рассказавшего своим студентам способ скачать учебники по его курсу, и заодно рассказали друг другу, каким образом студентам можно бесплатно получить доступ к учебникам и научным статьям.

«Некоторые из вас говорили мне о проблеме получения учебников по моему курсу. Администрация непреклонна в том, чтобы вы покупали их в официальном университетском магазине. Опасайтесь сайтов ниже по ссылке, которые обещают (и предоставляют) бесплатные PDF-версии совершенно разных книг и материалов. Эти сайты могут выглядеть очень полезными, поскольку дают вам то, что заявляют, но, к большому сожалению, они бесплатны», — сообщил профессор в письме.

Пользователи форума с большим энтузиазмом восприняли эту информацию, и сообщили друг другу адреса других источников, где можно получить научные статьи вместо того, чтобы платить большие деньги за подписку на журналы или учебники.

«Помимо этого, стоит попробовать написать электронное письмо авторам статьи или написать им на платформе Research Gate и попросить у них копию. Нам не платят журналы, а зачастую, за честь опубликоваться приходится платить нам. Помимо этого, большинство авторов будут счастливы тем, что их открытия кого-то заинтересовали», — сообщил в комментариях другой пользователь, связанный с научным сообществом.

Ранее колумнист «Газеты.Ru» Андрей Десницкий писал о том, что делать с правами на электронные книги.

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