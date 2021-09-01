Британский серийный убийца Колин Питчфорк вышел из тюрьмы спустя 33 года

В Великобритании 61-летний Колин Питчфорк, приговоренный к пожизненному заключению за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек, вышел на свободу после 33 лет тюрьмы, сообщает Sky News.

По данным издания, Питчфорк в 1983 году убил 15-летнюю Линду Манн, а 1986 году — 15-летнюю Доун Эшворт. Спустя два года после последнего преступления он признал свою вину и был приговорен к пожизненному заключению.

Питчфорк стал известен как первый человек, осужденный за убийство на основе доказательств, полученных в результате ДНК-дактилоскопии. Чтобы поймать преступника, правоохранительным органам пришлось взять анализ ДНК у 5 тыс. человек.

Слушания по условно-досрочному освобождению Питчфорка начались в начале 2021 года. В результате комиссия пришла к выводу, что осужденный соответствует всем критериям, необходим для досрочного освобождения из тюрьмы. При этом, по словам властей, до конца своей жизни преступник будет находиться под внимательным наблюдением правоохранительных органов. В частности, ему нельзя будет появляться на улице ночью.

Ранее стало известно, что норвежский суд рассмотрит прошение массового убийцы Андреса Брейвика об условно-досрочном освобождении. В 2011 году его приговорили к 21 году заключения за совершение теракта в центре Осло и расстрел 69 человек.