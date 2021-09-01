Лицеисты не смогли решить задачу, которую им задал Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с учащимися «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы нарисовал на доске сложную физтеховскую задачу и предложил ее решить, сообщает РИА «Новости».

Российский премьер предложил лицеистам провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя измерительные приборы. С этой задачей у учеников «Физтех-лицея» справиться не удалось.

Сам Михаил Мишустин получил высшее образование в Московском станкоинструментальном институте, также известном как «СТАНКИН», а чуть позже при этом же институте будущий премьер-министр окончил аспирантуру.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие три года кабмин выделит на научные исследования более 1,5 трлн рублей.

По словам премьер-министра, государство отдает себе отчет в том, что создание новых школ, в первую очередь общеобразовательных, является главной задачей.