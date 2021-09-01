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Депутата-коммуниста Быстрова задержали после дебоша в Смоленске

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Депутата Смоленской областной думы Кирилла Быстрова задержала полиция, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение КПРФ.

Мужчина вечером 31 августа пытался выломать дверь в квартире знакомой.

«Этот факт имел место, надо признавать его. <...> Бытовой конфликт закончился приводом [в полицию], потому что полицейские приехали и начали выяснять, он начал доказывать свою правоту весьма оригинально, на повышенных тонах, в итоге оказался в участке», — рассказали в партии.

В пресс-службе Смоленской областной думы сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.

«Если информация подтвердится и материалы поступят из полиции, то, вероятно, их рассмотрят на комиссии по депутатской этике», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что омского депутата от КПРФ лишили мандата после инцидентов с растлением несовершеннолетних.

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