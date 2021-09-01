Полиция задержала в Москве главу профсоюза «Альянс врачей*» Васильеву

Сотрудники полиции задержали главу профсоюза «Альянс врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Анастасию Васильеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Джулая.

«Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм», — сказал он.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что «Васильева задержана сотрудниками спецподразделения полиции у ее офиса в Москве».

Ранее ФСИН решила отозвать свое ходатайство о замене главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой меры пресечения на заключение в СИЗО вместо действовавшего запрета определенных действий.

Организация «Альянс врачей» была создана в 2018 году как независимый профсоюз, защищающий интересы врачей и медицинских работников России. Минюст России включил ее в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранным агентом. В ведомстве заявляли, что данная организация неоднократно получала иностранное финансирование и осуществляла политическую деятельность.