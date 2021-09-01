Путин призвал не давать «болтунам» говорить, что СССР не надо было бороться за Ленинград

России нельзя позволять «каким-то болтунам» говорить, что СССР не надо было бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со школьниками, которую он провел в честь Дня знаний во Владивостоке.

«Никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: «А зачем было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше». Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было — тех, кто говорит об этом сегодня», — обратился президент к школьникам.

Он также подчеркнул, что судьба русского народа была бы совершенно другой, если бы СССР проиграл войну.

1 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток с рабочим визитом. После встречи со школьникам у главы государства запланировано совещание с приморским губернатором Олегом Кожемяко.