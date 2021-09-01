Вертолет ВМС США упал в море у побережья Калифорнии

Американский военный вертолет потерпел катастрофу во время выполнения полета недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на 3-й флот ВМС США.

Как уточняется, вертолет MH-60S, совершавший штатный вылет с борта атомного авианосца «Авраам Линкольн», упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего.

Причина произошедшего не уточняется. На данный момент ВМС США совместно со службой Береговой охраны проводят поисково-спасательную операцию.

Вертолет Ми-17 Военно-морских сил Мексики упал в мексиканском штате Идальго. Инцидент произошел в районе Агуа-Бланка после взлета воздушного судна. На его борту был глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос. Министр обороны сообщил, что он и другие должностные лица во время полета инспектировали районы, которые пострадали от урагана «Грейс». Он отметил, что в результате случившегося никто не погиб.