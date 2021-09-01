В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве и Подмосковье в связи с грозой и дождем объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в среду, 1 сентября.

«В Москве гроза. Период предупреждения — с 2.00 1 сентября до 22.00 1 сентября», — уточняется в прогнозе Гидрометцентра России.

Период предупреждения из-за сильного ливня в столице сохраняется с 9.00 1 сентября до 21.00 того же дня.

При этом «желтый» уровень погодной опасности вводится в Московской области до 21.00. В первый день календарной осени в регионе также будут гроза и дождь, предупредили метеоспециалисты.

Ранее сообщалось, что осень в Москве и Санкт-Петербурге начнется с температуры ниже климатической нормы.

Также эксперты предупредили об изменении климата в России. Как отметила старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева, изменения климата в России носят глобальный характер.