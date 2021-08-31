Россия вводит запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

Правительство России постановило запретить в госзакупках электроники закупку некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение. До конца этого года Минцифры подготовит нормативную базу для обязательного перевода всех госслужащих и бюджетных работников на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи».

Совладелец «Ланит-Теркома» и «Систем компьютерного зрения» Владимир Уфнаровский считает, что такую систему трудно внедрить в систему многоуровневых институтов. В то же время президент ассоциации «Россофт» Валентин Макаров уверен, что субсидии и другие стимулы перехода на отечественное ПО зачастую сочетаются с увольнениями конкретных исполнителей.