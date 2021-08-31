Автора влога ЯЖМАГ и ее годовалую дочь нашли мертвыми среди ритуальных предметов

В Ростове-на-Дону в запертой изнутри квартире обнаружены тела 32-летней женщины и ее годовалой дочери с колото-резаными ранами. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что осмотр места происшествия показал отсутствие каких-либо повреждений замков, дверей, окон в квартире. В настоящее время следствием назначено проведение экспертиз по изъятым вещественным доказательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как передает Telegram-канал «Don Mash», полицию в квартиру вызвали соседи, почувствовав резкий неприятный запах. Погибшими оказались Елизавета Царевская и ее дочь. Уточняется, что рядом с телами следователи обнаружили вещи для проведения ритуалов. Как удалось выяснить СМИ, женщина увлекалась черной магией и вела влог ЯЖМАГ, посвященный данной теме.

Ранее сообщалось о семейной паре сатанистов из Подмосковья, которые признались в совершении ритуальных убийств на территории Ленинградской области и Карелии.