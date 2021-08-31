Офтальмолог из Тюмени обманул пенсионеров на миллион рублей

Офтальмолог частной клиники в Тюмени диагностировал у пациентов глазные заболевания, брал деньги за предполагаемое лечение, однако не оказывал медицинских услуг. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тюменской области.

С января по сентябрь 2020 года злоумышленник диагностировал у 16 пациентов, среди которых было 10 пенсионеров, офтальмологические заболевания. Он сообщил им, что зрение можно восстановить, если провести некоторые процедуры.

Под этим предлогом он брал с пациентов суммы от 25 тыс. и выше, один из граждан заплатил ему более 200 тыс. рублей. При этом фактически никаких медицинских услуг офтальмолог не оказывал. В общей сложности ущерб составил почти миллион рублей.

В отношении злоумышленника завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемый полностью признал свою вину, ущерб обманутым гражданам возместили в полном объеме.