Бизнесмен Быков признан виновным в организации двух убийств в 1994 году

Суд присяжных в Красноярске признал виновным российского предпринимателя Анатолия Быкова в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

«Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова. Присяжные заседатели также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения», — заявили в суде.

Согласно информации региональной прокуратуры, следующее судебное заседание пройдет 2 сентября, на этот раз стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. По окончании прений Быкову будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу.

Адвокат бизнесмена Алексей Прохоров сообщил, что виновным фигуранта признали четверо из шести присяжных.

«Дождется приговора на основании этого вердикта и будет обжаловать», — сказал правозащитник.

Ранее Быков заявлял, что планирует баллотироваться на выборах в Госдуму как самовыдвиженец.

В сентябре прошлого года Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.