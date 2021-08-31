Путин наградил орденом Мужества экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших летчиков разбившегося Ил-112В. Соответствующий указ опубликован на сайте президента России.

Как сказано в тексте документа, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом Мужества сотрудников ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», а именно летчика-испытателя 1 класса Дмитрия Комарова, начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1 класса Николая Куимова и бортинженера-испытателя 1 класса Николая Худеева.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе испытаний в Кубинке. Пилоты, которые управляли самолетом, до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от домов.

Члены экипажа были похоронены в подмосковных Мытищах на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».