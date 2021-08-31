Лжедиагност из Хабаровска обманула тысячу пациентов на 120 млн рублей

Жительница Хабаровского края на протяжении трех лет вела псевдомедицинскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники ведомства в 2019 году пресекли работу псевдомедицинского центра, деятельность которого велась с 2016 года в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Его менеджером являлась 31-летняя женщина, которая организовывала работу вместе с соучастниками: в состав группы мошенников входило 63 человека. Всего пострадали более 2300 граждан.

Злоумышленница ставила несуществующие диагнозы посетителям псевдомедицинских центров и предлагала пройти дорогостоящее лечение с использованием якобы современных технологий и импортного оборудования. В случае отсутствия у клиентов денежных средств она убеждала граждан заключать договоры с банками на оплату фейковых услуг. Общий ущерб, причиненный тысяче пациентам, составил 120 млн рублей.

В отношении женщины возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», УК РФ. Обвиняемая будет дожидаться приговора суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Также сообщается, что в отношении 40 обвиняемых уголовные дела окончены и направлены в суды для рассмотрения, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры. В отношении еще 25 участников идет предварительное расследование.