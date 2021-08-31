Мошенников и хулиганов заставят косить борщевик в Подмосковье

В следующем году для борьбы с борщевиком Сосновского привлекут до 275 осужденных за незначительные преступления. Об этом сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«Косить борщевик — задача непростая. Нужно облачаться в специальный защитный костюм и несколько часов орудовать лопатой (или косой). В области решили привлекать для этих работ осужденных. Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка назначают наказание в виде принудительных работ сроком от двух месяцев до пяти лет», — говорится в сообщении.

В этом сезоне к борьбе с борщевиком впервые привлекли 50 мелких хулиганов — они работают в 11 городских округах Московской области. В дальнейшем это станет обычной практикой.

Помимо этого, к работам по уничтожению борщевика ежегодно подключают волонтеров. В следующих сезонах добровольцы будут обрабатывать территории Можайского, Рузского, Истринского и Пироговского водохранилищ.

Всего в Подмосковье сорняком поражены 41 500 гектаров. Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Его сок под действием ультрафиолета может вызывать сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.

Работы по борьбе с борщевиком в Подмосковье в этом году начались 1 мая в 50 городских округах Подмосковья. Также для борьбы с сорняком в регионе с ноября 2018 года используют штрафы. В случае непроведения работ по уничтожению борщевика их сумма для граждан составляет от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 150 тыс. рублей до миллиона рублей.