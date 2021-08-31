Путин подписал Указ о единовременной выплате пожарным, озвученной на съезде «Единой России»

Президент подписал указ о единовременной «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах», размер выплат составит 15 тыс. рублей. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что денежные средства вправе получить прокуроры, сотрудники Следственного комитета России, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также граждане, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Таким образом, впервые выплата не привязана к окладам и званиям.

В документе сказано, что выплаты коснутся лиц, находящихся на службе в указанных структурах по состоянию на 31 августа 2021 года.

Ранее, 22 августа, глава государства на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил выплатить военнослужащим единовременно по 15 тыс. рублей в среднем. Выступая на втором этапе съезда единороссов на 24 августа, Путин заявил о необходимости распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.