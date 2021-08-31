Мэр Железноводска обозвал туристов «быдлом» и «озабоченными неудачниками»

Глава города Железноводска в Ставропольском крае Евгений Моисеев назвал критиковавших город «быдлом» и «неудачниками». В словесную перепалку он вступил с подписчиками в своем официальном аккаунте в Instagram.

Моисеев опубликовал пост, в котором попросил жителей и туристов выбрать лозунг для лучшего велосипедного курорта. Он предложил вариант «радость между ног».

«Интересная синергия лозунга, да и самого курорта может получиться, ведь Железноводск давно является сильным урологическим курортом, а велосипед тоже еще как помогает в этом деле!» — объяснил Моисеев.

В комментариях туристка, недавно посетившая Железноводск, отметила, что город потерял свою привлекательность и стал похож «на обыкновенные города любой области». Моисеев в ответ оскорбил женщину и попросил держаться от города-курорта подальше.

«Недорогая наша «быдло-недо-бедно-» озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам», — высказался мэр.

Ранее министр природных ресурсов Камчатского края назвал участок дороги в Забайкальском крае «жопой мира». Это заявление он сделал под фотографией в своем Instagram-аккаунте во время отпуска.