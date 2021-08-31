Мошенники стали чаще обманывать россиян через фейковые театральные сайты

В России за лето резко возросло число поддельных театральных сайтов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование IT-компании BI.ZONE.

По словам экспертов, в начале июня было обнаружено 32 ссылки на подобные ресурсы, а к концу лета их количество увеличилось до 351. Точная сумма, полученная мошенниками таким способом, в исследовании не раскрывается.

Поддельные сайты полностью копируют настоящие: мошенники размещают на них описания спектаклей нового сезона, афиши, а также уведомления о возможности покупки билетов онлайн из-за пандемии. Жертва вносит оплату, но билеты не получает.

Чаще всего злоумышленники подделывают сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова, детского театра «Аквариум». Эксперты отмечают, что киберпреступники легче всего подделывают те сайты, на которых отсутствует специальный сертификат безопасности и установлен низкий уровень киберзащиты.

По словам представителей театров, с подобным видом мошенничества сталкиваются люди из регионов. При этом театры не могут заблокировать подобные ресурсы, но несут значительный репутационный ущерб.