Почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки со стрельбой в Подмосковье

После массовой драки со стрельбой в подмосковных Мытищах из России были выдворены почти 40 иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории РФ. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства», — сказала она.

Драка произошла 5 августа на улице Пограничной, в ней принимали участие преимущественно выходцы из Средней Азии. Всего в полицию были доставлены 66 человек, 49 мигрантов были оштрафованы на 5 тысяч рублей, нарушители были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России. 37 человек были выдворены в рамках первого этапа выдворения.

Ранее сообщалось, что после массовой драки в Мытищах были возбуждены два уголовных дела.