Врач назвал три анализа, которые нужно сделать после COVID-19

Врач-терапевт, трансфузиолог Андрей Звонков рассказал радио Sputnik, какие анализы нужно сдавать переболевшим коронавирусной инфекцией.

По его словам, контрольным анализом для перенесшего COVID-19 человека является общий анализ крови. Также необходимо проверить свертывание крови, сделав короткую коагулограмму. Важно, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения), отметил специалист.

Звонков также посоветовал сдать тест на наличие антител и их уровень. Это позволит понять, сохранились ли после выздоровления антитела класса М, которые появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса. При этом он добавил, что уровень антител класса G, которые вырабатываются позже и говорят о формирующемся иммунитете, намного важнее.

Терапевт уточнил, что не надо пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это должен делать специалист.

Ранее врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые можно выявить только при обследовании.