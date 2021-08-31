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Более трети игрушек на мировых маркетплейсах оказались опасными для детей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Партнер Роскачества британская некоммерческая потребительская организация Which выяснила, что более трети игрушек, продающихся на крупнейших мировых маркетплейсах, опасны для жизни детей. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты закупили несколько десятков игрушек на Aliexpress, Amazon, eBay и Wish. Тесты на безопасность не прошли проверку 12 товаров. Всего было выявлено 50 нарушений.

Ряд игрушек был с длинными шнурками и проводами, которые могут стать причиной удушья, ломкими деталями, о которые можно пораниться, мелкими деталями, магнитами и батарейками, которые ребенок может проглотить.

Среди самых небезопасных игрушек оказались наборы врача с с Aliexpress и Wish, конструктор с Amazon, игрушечный планшет с острыми деталями с eBay, погремушка с длинными лентами с Wish.

Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев посоветовал искать на игрушках маркировку СЕ, которая означает наличие европейского сертификата соответствия, подтверждающего безопасность товаров.

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