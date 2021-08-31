Глава СК потребовал доклад о расследовании побега заключенных в Истре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александра Старикова доклад о расследовании уголовных дел о побеге пяти заключенных из изолятора в Истре. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Кроме того, Бастрыкин хочет знать актуальные результаты следствия по уголовному делу об убийстве предпринимателя, в котором обвиняется один из сбежавших.

«В одной из телевизионных программ высказывались различные версии совершенных преступлений, сообщалось о возможных дополнительных эпизодах преступной деятельности фигурантов», — отметили в ведомстве, добавляя, что глава СК поручил следователям регионального следственного управления «оперативно проверить все доводы», которые были озвучены в ней.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова. МВД России пообещало награду в размере 1,5 млн рублей за информацию, которая поможет в его поимке.

В текущий момент задержаны четверо из пяти подсудимых, совершивших побег из истринской колонии. Пока на свободе остается Мавриди.